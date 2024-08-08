Політика

Україна звернулась до влади Мексики з проханням заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки
8 Серпня 2024 09:19
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мексика, путін, україна
Ілюстративне фото / Unsplash

Україна закликала Мексику заарештувати президента РФ Володимира Путіна, якого запросили на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум.

Про це йдеться в заяві посольства України в Мексиці.

“Ми сподіваємося, що уряд Мексики знає про те, що Володимир Путін є військовим злочинцем, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що цей ганебний злочин – одна з численних причин, чому Путін разом з рештою політико-військової верхівки Росії повинен постати перед судом за початок повномасштабного вторгнення в Україну, бомбардування українських міст, стрілянину, тортури, зґвалтування та пограбування українського народу.

“Тим часом ми віримо, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначене судовому органу ООН у Гаазі”, – додали в посольстві.


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