Економіка

Україна звернеться до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна

12 Вересня 2023 15:35
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зерно, польща

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде змушена звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

“Україна, попри війну і блокування росією наших портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ. Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин”, – написав Шмигаль у твіттері.

Водночас прем’єр наголосив, що в разі порушення торгового права “в інтересах передвиборчого політичного популізму” Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

Раніше польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що незалежно від рішення Брюсселя щодо українського агроімпорту Польща не дозволить “затопити себе українським збіжжям”. 

У п’ятницю закінчується термін заборони ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн. Польща домагається продовження цієї заборони, а якщо цього не станеться, то погрожує ввести одностороннє ембарго.


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Україна звернеться до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна
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