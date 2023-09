Україна звернеться до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде змушена звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

“Україна, попри війну і блокування росією наших портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ. Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин”, – написав Шмигаль у твіттері.

Водночас прем’єр наголосив, що в разі порушення торгового права “в інтересах передвиборчого політичного популізму” Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

Despite the war and the Russian blockade of our ports, Ukraine is fulfilling its obligations under both the Association Agreement with the EU and WTO law. We have no intention of harming Polish farmers. We greatly appreciate the support of the Polish people and Polish families!…