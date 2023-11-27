Суспільство

Україна змінить політику призову в армію, план представлять цього тижня

27 Листопада 2023 20:40
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мобілізація

Уряд України планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність армії, повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, про зміни буде оголошено цього тижня. Ці нововведення, зокрема, включатимуть у себе використання вербувальних компаній для проведення більш цілеспрямованого призову і для того, щоб переконати призовників, що вони будуть задіяні в ролях, що відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлені на фронт.

«Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю… Тепер у нас новий міністр із новим підходом», — заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов сказав, що армія працюватиме з двома найбільшими рекрутинговими компаніями України, щоб виявити людей із конкретними навичками і відмовити кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не хочуть іти на фронт, від спроб ухилитися від призову.

«Мобілізація стане гнучкішою, будуть оголошені ті спеціальності, які необхідні, і люди добровільно йтимуть на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі тощо», — розповів Данілов.

Джерело в Міноборони підтвердило, що контракти з рекрутинговими компаніями укладено, але не повідомило жодних подробиць.


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