Україна змінить політику призову в армію, план представлять цього тижня

Уряд України планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність армії, повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, про зміни буде оголошено цього тижня. Ці нововведення, зокрема, включатимуть у себе використання вербувальних компаній для проведення більш цілеспрямованого призову і для того, щоб переконати призовників, що вони будуть задіяні в ролях, що відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлені на фронт.

«Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю… Тепер у нас новий міністр із новим підходом», — заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов сказав, що армія працюватиме з двома найбільшими рекрутинговими компаніями України, щоб виявити людей із конкретними навичками і відмовити кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не хочуть іти на фронт, від спроб ухилитися від призову.

«Мобілізація стане гнучкішою, будуть оголошені ті спеціальності, які необхідні, і люди добровільно йтимуть на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі тощо», — розповів Данілов.

Джерело в Міноборони підтвердило, що контракти з рекрутинговими компаніями укладено, але не повідомило жодних подробиць.