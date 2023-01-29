Україна ж попереджала: Подоляк відреагував на вибухову ніч в Ірані

Іранські військові об’єкти одразу в декількох містах країни атакували невідомі безпілотні літальні апарати. За інормацією ЗМІ палали нафтобаза та завод з виробництва безпілотників.

У ніч на 29 січня у місті Ісфахана дрони атакували одне з підприємств, що належить міністерству оборони Ірану. Радник глави ОП Михайло Подоляк лаконічно констатував, що “Україна попереджала Тегеран”, хоча й деталей цього інциденту не озвучив.

“Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала”, – написав Подоляк.