Україна здобула дві медалі на Кубку світу з художньої гімнастики

Дві нагороди збірній принесли виступи Вікторії Онопрієнко.

Про це повідомляє Суспільне.

Україна двома медалями закінчила сезон Кубка світу з художньої гімнастики. На турнірі у Мілані українська художня гімнастка Вікторія Онопрієнко здобула “золото” та “срібло” у вправах зі стрічкою та обручем.

Етап у Мілані завершував програму Кубка світу з художньої гімнастики. В індивідуальних змаганнях Україну представляли, власне, Онопрієнко та Поліна Каріка.

За підсумками кваліфікаційних виступів до фіналів пройшла Онопрієнко. Вікторія змагалася за нагороди у вправах зі стрічкою, обручем та булавами.