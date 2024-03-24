Економіка

Україна збільшила імпорт і призупинила експорт електроенергії

24 Березня 2024 18:36
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електроенергія
Харків: пожежники борються з вогнем на одній із ділянок місцевої ЛЕП після російського ракетного удару. 22 березня 2024 року / Фото AP

Україна в неділю різко збільшила імпорт і призупинила експорт електроенергії після завданих останніми днями російських ударів по енергосистемі країни.

Нагадаємо, що внаслідок цих ударів найбільший український виробник електроенергії ДТЕК втратив 50% своєї потужності. Про це повідомило міністерство енергетики України.

У п’ятницю Росія атакувала об’єкти української електроенергетики, що призвело до великомасштабних відключень електрики в багатьох регіонах країни. Енергетичні об’єкти в трьох українських областях також зазнали атаки вранці в неділю.

“Втрати (від п’ятничної атаки) вже оцінені, і група ДТЕК втратила 50% генеруючих потужностей, ми можемо надати цю інформацію офіційно”, – повідомив національному телебаченню голова розподільчої компанії “Ясно” Сергій Коваленко.

ДТЕК, найбільша приватна енергогенеруюча компанія України, поки що не коментує цю інформацію.

За словами Коваленка, російські війська завдали ударів по двох частинах енергосистеми – об’єктах генерації та розподілу, вразивши як теплові електростанції, так і ГЕС.


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