Україна завершила скринінг законодавства на відповідність ЄС, — Зеленський

Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу. Країна повністю готова до відкриття першого кластера переговорів про членство у ЄС.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Ми зробили це швидше, ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера «Основи». Нам потрібен реальний прогрес у цьому питанні”, — сказав глава держави.

Реклама

Реклама

Президент наголосив, що йдеться не лише про Україну. За його словами, Молдова чітко підтвердила свій європейський вибір, а країни Західних Балкан також заслуговують бути частиною спільного європейського дому.

“Європа має дотримуватися своїх обіцянок – так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання. Дякую, і ми розраховуємо на результати”, — підсумував Зеленський.