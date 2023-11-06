Україна вже цього тижня може отримати “зелене світло” на переговори про членство в ЄС

У середу, 8 листопада, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі опублікує звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС, з позитивними рекомендаціями, повідомляє Reuters.

Також Україна повинна буде, зокрема, посилити боротьбу з хабарництвом і схвалити реформу про захист прав меншин.

Звіт і рекомендації глави Єврокомісії стануть основою для ухвалення в грудні на саміті національних лідерів Європейського союзу ключового рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в блоці.