Україна виграла три фінальні сутички у “нейтральних” атлетів на Всесвітніх іграх-2025 у самбо

Станом на 13 серпня, після проходження “екватора” змагань, Україна посідає третє місце у медальному заліку, маючи 11 золотих, 9 срібних та 6 бронзових нагород.

За даними Міністерства спорту , Кучеренко здолав Ролана Зіннатова з рахунком 6:1, Руднєв у фіналі переміг Ованеса Абгаряна 3:0, а Давиденко виграв у Абусупьяна Аліханова 4:1.

Троє українських спортсменів — Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв та Петро Давиденко — вибороли золоті медалі Всесвітніх ігор-2025 у змаганнях з бойового самбо. Всі троє змагалися з росіянами.