        Спорт

        Україна виграла три фінальні сутички у “нейтральних” атлетів на Всесвітніх іграх-2025 у самбо

        Федір Олексієв
        13 Серпня 2025 18:23
        Троє українських спортсменів — Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв та Петро Давиденко — вибороли золоті медалі Всесвітніх ігор-2025 у змаганнях з бойового самбо. Всі троє змагалися з росіянами.

        За даними Міністерства спорту, Кучеренко здолав Ролана Зіннатова з рахунком 6:1, Руднєв у фіналі переміг Ованеса Абгаряна 3:0, а Давиденко виграв у Абусупьяна Аліханова 4:1.

        Станом на 13 серпня, після проходження “екватора” змагань, Україна посідає третє місце у медальному заліку, маючи 11 золотих, 9 срібних та 6 бронзових нагород.

        Українські спортсмени / Фото: Міністерство молоді та спорту України

