Спорт

Україна вперше в історії виступила у складі двох скелетоністів на чемпіонаті Європи

2 Лютого 2024 18:17
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Владислав Гераскевич / Фото Getty Images

У латвійській Сігулді відбулись чоловічі змагання на чемпіонаті Європи зі скелетону. Паралельно з цим це був шостий етап Кубка світу сезону 2023/24.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт“.

Україну у Сігулді представили два спортсмени — лідер збірної Владислав Гераскевич та 16-річний Ярослав Лавренюк, який перед цим виграв “срібло” Юнацької Олімпіади-2024. Вперше в історії на Євро зі скелетону виступили одразу два українці.

Гераскевич підійшов до чемпіонату Європи на тлі проблем зі здоров’ям. Попередній етап Кубка світу українець провів з “пекельним болем у спині”, через що ризикував пропустити Євро.

Лавренюк у дебютній гонці на рівні чемпіонату Європи посів 23-тє місце (35-те — у Кубку світу).

Натомість Гераскевич у першій спробі показав 15-й результат серед всіх учасників (51.06). У другому заїзді час Владислава склав 51.09 секунди (13-й).

Гераскевич фінішував на 11-му місці у межах Євро-2024 (14-те на Кубку світу). Це повторення його другого найкращого результату на континентальній першості.

Перемогу на Євро-2024 здобув британець Маркус Ваятт, який випередив колегу по збірній Метта Вестона. Переможцем етапу Кубка світу при цьому став китаєць Інь Чжен.


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