Економіка

Україна вперше експортувала метал морем з початку війни

5 Вересня 2023 12:36
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Трьом кораблям із продукцією українських металургів уперше від початку повномасштабної війни вдалося прорвати морську блокаду України, влаштовану країною-агресором. Про це заявив керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

На борту суден, що вийшли з портів Одеси та «Південний», була продукція українських металургів та гірників, яку виготовили ще до початку повномасштабної війни: понад 76 тисяч тонн металопрокату виробництва комбінатів «Азовсталь», «Запоріжсталь», «Каметсталь» та «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також 172 тисячі тонн залізорудного концентрату, виробленого на ГЗК Групи Метінвест. 

Визволити кораблі з півторарічного полону українському бізнесу вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, Міністерства інфраструктури, ВМС ЗСУ та інших причетних силових відомств України. «Прорив морської блокади кораблями з українською сталлю — це історична мить, перший крок до повного розблокування морського експорту для всієї номенклатури української продукції: добрив, металу, руди, продовольства, труб, обладнання тощо. А, значить, і до прискореного відновлення економіки України, що зазначала колосальних втрат, зокрема через протизаконну блокаду портів України з боку рф. Хотілося б подякувати всім причетним, а особливо Офісу президента, Міністерству інфраструктури та, звичайно, ВМС ЗСУ, нашим хоробрим морякам», — прокоментував подію керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

За його словами, повне розблокування портів для всіх видів вантажів дасть змогу не лише повернути Україні статус морської держави, а й принесе українській економіці додаткові десятки мільярдів доларів валютної виручки на рік, державному бюджету — сотні мільярдів гривень додаткових податкових надходжень, а сотням тисяч українців — робочі місця та стабільні доходи до сімейного бюджету. 

Зараз український метал та залізорудний концентрат прямують до закордонних покупців, які оплатили продукцію ще до початку російської агресії.

Нагадаємо, з портів Одеси та «Південний» вийшли судна Primus, Anna Tereza та Ocean Courtesy, які було заблоковано в українських портах із 24 лютого 2022 року. Ці судна стали відповідно другим, третім та четвертим кораблями, яким вдалося вийти з українських портів після припинення дії «зернової угоди».

Раніше Федерація роботодавців України опублікувала дослідження, згідно якого повне розблокування чорноморських портів України для всіх видів вантажів дасть Україні 10% зростання ВВП, 135 млрд грн додаткових податкових надходжень на рік і $18 млрд валютного виторгу. Що до дій РФ, то їх має бути кваліфіковано як піратство відповідно до міжнародних угод, вважають у федерації.


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