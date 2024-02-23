Україна відновила торгівлю електроенергією з Угорщиною

Відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами з Угорщиною. Це вже п’ята країна.

Про це повідомили в “Укренерго”.

22 лютого “Укренерго” провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).

Так, вже зранку 23 лютого експорт здійснюється в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг — 2793 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 295 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, а також в нічні години з Молдови. Загальний обсяг — 1018 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 194 МВт.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.