Економіка

Україна відновила торгівлю електроенергією з Угорщиною

23 Лютого 2024 12:33
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Угорщина, електроенергія
Лінія електропередачі / Фото: Укренерго

Відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами з Угорщиною. Це вже п’ята країна.

Про це повідомили в “Укренерго”.

22 лютого “Укренерго” провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).

Так, вже зранку 23 лютого експорт здійснюється в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг — 2793 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 295 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, а також в нічні години з Молдови. Загальний обсяг — 1018 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 194 МВт.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.


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