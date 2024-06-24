Україна уразила понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз, – Зеленський

Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру цього року, прагнучи порушити постачання нафти для російської армії та обмежити доходи Москви.

Ударами по нафтовій інфраструктурі уражено понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз, сказав президент Володимир Зеленський під час вітання воїнів Центру спеціальних операцій “А” СБУ з 30-ю річницею створення підрозділу.

“Ваші бойові результати вплинули позитивно на всі стратегічні битви цієї війни – від захисту Києва до очищення від ворога в Чорному морі, від боїв на Харківщині та Донеччині до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території”, – наголосив він.

Серед результатів роботи воїнів ЦСО “А” СБУ – знищення економічного потенціалу Росії, який працює на війну, ударами по нафтовій інфраструктурі: уражено понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз.

“Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою. Разом з успіхами Збройних Сил України та нашої розвідки це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України завершення цієї війни, забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України й наших людей”, – сказав Володимир Зеленський.

Зустріч президента Володимира Зеленського з воїнами Центру спеціальних операцій “А” СБУ з нагоди 30-ї річниці ЦСО / Фото: ОП

Президент також відзначив воїнів державними нагородами, зокрема присвоїв звання Героя України із врученням ордена “Золота Зірка”, нагородив орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами “За мужність” І, ІІ, ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня.

Також Володимир Зеленський вручив погони генерал-майора начальникові ЦСО “А” СБУ Євгенію Хмарі й погони бригадного генерала – першому заступникові начальника Центру Денису Килимнику.