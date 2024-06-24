Політика

Україна уразила понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз, – Зеленський
24 Червня 2024 18:24
читать на русском →
війна, сбу
Президент Володимир Зеленський привітав воїнів Центру спеціальних операцій "А" СБУ з 30-ю річницею створення підрозділу / Фото: ОП

Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру цього року, прагнучи порушити постачання нафти для російської армії та обмежити доходи Москви.

Ударами по нафтовій інфраструктурі уражено понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз, сказав президент Володимир Зеленський під час вітання воїнів Центру спеціальних операцій “А” СБУ з 30-ю річницею створення підрозділу.

“Ваші бойові результати вплинули позитивно на всі стратегічні битви цієї війни – від захисту Києва до очищення від ворога в Чорному морі, від боїв на Харківщині та Донеччині до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території”, – наголосив він.

Серед результатів роботи воїнів ЦСО “А” СБУ – знищення економічного потенціалу Росії, який працює на війну, ударами по нафтовій інфраструктурі: уражено понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз. 

“Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою. Разом з успіхами Збройних Сил України та нашої розвідки це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України завершення цієї війни, забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України й наших людей”, – сказав Володимир Зеленський.

Зустріч президента Володимира Зеленського з воїнами Центру спеціальних операцій “А” СБУ з нагоди 30-ї річниці ЦСО / Фото: ОП

Президент також відзначив воїнів державними нагородами, зокрема присвоїв звання Героя України із врученням ордена “Золота Зірка”, нагородив орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами “За мужність” І, ІІ, ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня. 

Також Володимир Зеленський вручив погони генерал-майора начальникові ЦСО “А” СБУ Євгенію Хмарі й погони бригадного генерала – першому заступникові начальника Центру Денису Килимнику.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
24 Червня 2024 20:14

Зеленський вирішив змінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ
24 Червня 2024 20:48

У ВМС розповіли деталі атаки на російські бази підготовки операторів БпЛА у Єйську
24 Червня 2024 19:42

Кількість боїв на фронті сягнула вже 128, – Генштаб
24 Червня 2024 18:53

Міносвіти змінює правила вступу до аспірантури через “аномальну кількість чоловіків, які зареєструвалися на ЄВІ” 
24 Червня 2024 18:24

Україна уразила понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
усі думки