Україна уклала безпекову угоду з Грецією

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали у Брюсселі двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це президент Володимир Зеленський написав у X (Twitter).

“Сьогодні з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі. Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16″, – повідомив Зеленський.