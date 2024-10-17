Політика

Україна уклала безпекову угоду з Грецією
17 Жовтня 2024 16:42
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греція, україна
Володимир Зеленський та Кіріакос Міцотакіс / X

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали у Брюсселі двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це президент Володимир Зеленський написав у X (Twitter).

“Сьогодні з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі. Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16″, – повідомив Зеленський.


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