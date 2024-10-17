Україна уклала безпекову угоду з Грецією

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали у Брюсселі двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Про це президент Володимир Зеленський написав у X (Twitter).
“Сьогодні з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі. Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16″, – повідомив Зеленський.