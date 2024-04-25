Політика

Україна та Португалія почали працювати над проєктом двосторонньої безпекової угоди

25 Квітня 2024 07:50
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україна, Португалія
Перемовини з Португалією / ОПУ

Україна та Португалія узгодили графік подальших переговорів щодо роботи над безпековою угодою.

Про це повідомив Офіс президента України.

“Українську делегацію на переговорах очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Окрему увагу приділили очікуванням від інавгураційного саміту миру у Швейцарії, а також важливій ролі Португалії в реалізації Української формули миру та залученні до цього процесу країн глобального півдня.

Станом на 25 квітня Україна уклала вже 9 двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

Крім того, підготовку двосторонньої безпекової угоди Україна також розпочала з Грецією, Естонією та Чехією.

Ці угоди укладають на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.


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