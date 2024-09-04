Політика

Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду
4 Вересня 2024 14:35
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ірландія, допомога
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс / Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про співробітництво між двома країнами.

Як повідомляється на сайті Офіса президента, Ірландія зобов’язалася виділити нашій державі ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

Ірландія також надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування. Крім того, країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція. 

Ірландія забезпечить постійну підготовку Збройних Сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні. 

Загалом Україна уклала вже 26 двосторонніх угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.


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