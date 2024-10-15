Україна та Чехія зіграли внічию в Лізі націй

Збірна України з футболу зіграла внічию зі збірною Чехії у 4-му турі Дивізіону B Ліги націй 2024/25. Поєдинок завершився із рахунком 1:1.

Підопічні Сергія Реброва стартували в турнірі з поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3), а три дні тому здолали Грузію (1:0).Тепер наша команда вдруге протистояла чехам, проводячи номінально домашню гру в польському Вроцлаві.

Українська збірна продовжує залишатись на останньому рядку в турнірній таблиці групи з 4 очками в активі. Чехія з 7 балами очолює квартет, у Грузії та Албанії по 6 очок.

Турнірна таблиця. Група В1