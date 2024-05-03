Україна та Британія розпочали переговори щодо нової угоди про 100-річне партнерство

Нова угода побудує 100-річне партнерство в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони – до науки та технологій, освіти й культури.

Про це повідомило посольство Британії в Україні у Фейсбуці.

“Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого”, – зазначило британське представництво.

У дописі вказано, що Кемерон відвідав Київ, де він віддав належне стійкості українців перед російськими атаками, і відзначив, що ця війна є викликом для всього нашого покоління, і Україна не може боротися з нею сама.

“Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги”, – заявив міністр.

Камерон також підтвердив надання 36 млн фунтів стерлінгів допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з 20 млн фунтів екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.