Політика

Україна та Британія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів
19 Липня 2024 15:26
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британія, допомога
Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі / Фото: Офіс Президента

Україна та Велика Британія уклали угоду про розвиток оборонних спроможностей на 2 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Міністерство оборони України, угода спрямована на фінансування оборонних потреб України, яка включає закупівлю озброєння, військової техніки та інших засобів відповідно до стандартів НАТО.

Кредит надається на 15 років з можливістю продовження, а контроль за цільовим використанням кредитних коштів буде здійснювати спільна комісія, що включатиме представників урядів України та Великої Британії. 

Як додали в Офісі президента, угода допоможе до 2026 року забезпечити Сили оборони України системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.

“Ця угода знизить навантаження на державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все – у сфері протиповітряної оборони”, – зазначив міністр оборони Рустем Умєров.


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