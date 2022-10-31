Україна розслідує понад 100 випадків зґвалтувань мирних жителів російськими солдатами

Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” заявив генпрокурор Ігор Костін. “Зараз ми маємо інформацію про більш ніж 100 випадків злочинів сексуального насильства, скоєних військовими РФ, але це лише ті, за якими ми маємо свідчення потерпілих”, – уточнив він.

При цьому, каже Костін, потерпілих ще більше, але багато хто боїться говорити про це – боячись засудження інших людей чи публічності, а також через побоювання повторної окупації.

Генпрокурор України сказав, що розслідування ведуться так, щоби постраждалі не отримали повторної психологічної травми. За його словами, є ціла стратегія таких розслідувань, розроблена спільно з ООН. І насамперед вона спрямована на інтереси потерпілого. Костін додав, що відомство займається ще й матеріальною допомогою для постраждалих.

“Тобто, це повноцінна допомога та опіка, а не лише отримання свідчень”, – сказав він.