Україна розгромила Китай на ЧС-2024 з хокею

Чоловіча збірна України з хокею розгромила китайську збірну з рахунком 8:0. Це вже третя перемога українців на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В, повідомляє “Суспільне”.
Україна розпочала виступи на чемпіонаті світу-2024 з розгромної перемоги над Естонією (8:0). Після цього підопічні Дмитра Христича також “всуху” здолали Нідерланди (4:0), закріпившись на першому місці у групі.
У наступному матчі Україна зустрінеться з Іспанією. Поєдинок відбудеться 1 травня о 12:30 за київським часом.
Турнірна таблиця ЧС-2024: дивізіон 1В
- Україна — 9 очок (3 матчі), 21:0 (різниця шайб)
- Литва — 6 (2), 9:1
- Китай — 6 (3), 10:10
- Нідерланди — 0 (2), 0:7
- Іспанія — 0 (2), 1:10
- Естонія — 0 (2), 1:14