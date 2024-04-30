Україна розгромила Китай на ЧС-2024 з хокею

Чоловіча збірна України з хокею розгромила китайську збірну з рахунком 8:0. Це вже третя перемога українців на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В, повідомляє “Суспільне”.

Україна розпочала виступи на чемпіонаті світу-2024 з розгромної перемоги над Естонією (8:0). Після цього підопічні Дмитра Христича також “всуху” здолали Нідерланди (4:0), закріпившись на першому місці у групі.

У наступному матчі Україна зустрінеться з Іспанією. Поєдинок відбудеться 1 травня о 12:30 за київським часом.

Турнірна таблиця ЧС-2024: дивізіон 1В