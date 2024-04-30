Спорт

Україна розгромила Китай на ЧС-2024 з хокею

30 Квітня 2024 14:58
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хокей
Збірні України та Китаю з хокею / Фото: ФХУ

Чоловіча збірна України з хокею розгромила китайську збірну з рахунком 8:0. Це вже третя перемога українців на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В, повідомляє “Суспільне”.

Україна розпочала виступи на чемпіонаті світу-2024 з розгромної перемоги над Естонією (8:0). Після цього підопічні Дмитра Христича також “всуху” здолали Нідерланди (4:0), закріпившись на першому місці у групі.

У наступному матчі Україна зустрінеться з Іспанією. Поєдинок відбудеться 1 травня о 12:30 за київським часом.

Турнірна таблиця ЧС-2024: дивізіон 1В

  • Україна — 9 очок (3 матчі), 21:0 (різниця шайб)
  • Литва — 6 (2), 9:1
  • Китай — 6 (3), 10:10
  • Нідерланди — 0 (2), 0:7
  • Іспанія — 0 (2), 1:10
  • Естонія — 0 (2), 1:14

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