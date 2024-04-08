Україна “програє війну”, якщо США не нададуть допомогу – Зеленський

Україна “програє війну”, якщо Конгрес Сполучених Штатів Америки не схвалить військову допомогу, яка допоможе їй протистояти російському вторгненню, заявив президент Володимир Зеленський.

“Важливо конкретно звернутися до Конгресу: якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну”, – сказав Зеленський у неділю під час відеозустрічі з українською групою зі збору коштів UNITED24.

“Якщо Україна програє цю війну, інші країни будуть атаковані. Це факт”, – цитує Зеленського CNN.

Попередження Зеленського, одне з найгостріших з часу початку війни понад два роки тому, пролунало в той час, коли Конгрес місяцями відмовлявся ухвалити пакет допомоги Україні, залишаючи Київ наодинці з нестачею живої сили та боєприпасів, в той час як підбадьорена Росія обстрілює українські міста ракетами і випробовує слабкі місця вздовж лінії фронту.

У лютому Сенат США ухвалив законопроект про зовнішню допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, що включає допомогу Україні та Ізраїлю, але спікер Палати представників Майк Джонсон поки що відмовляється проводити голосування щодо ухвалення пакету допомоги для України.

Коли Росія розпочала своє вторгнення в лютому 2022 року, вона думала, що захопить Київ за кілька днів, а решту країни – за кілька тижнів. Це виявилося катастрофічним прорахунком Москви, оскільки Україна відбила початковий штурм своєї столиці, а пізніше, у 2022 році, повернула собі частину територій, захоплених Росією.

З тих пір лінія фронту в основному залишається статичною, а Росія продовжує окупувати близько п’ятої частини території України. Незважаючи на оптимізм щодо того, що Україна зможе відвоювати більше окупованих територій, її контрнаступ влітку 2023 року не зміг суттєво прорвати російську оборону. Тодішній головнокомандувач України визнав, що війна зайшла в “глухий кут”.

З початку цього року Росія, маючи величезну перевагу в живій силі та технологіях, спробувала перехопити ініціативу, обстрілюючи українські міста ракетами та змусивши Україну відступити з Авдіївки.

Франц-Штефан Гаді, асоційований науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, заявив в інтерв’ю CNN, що війна в Україні вступила в “перехідну фазу”.

“Росія проводить зондуючі атаки вздовж лінії фронту. Вона намагається просунутися там, де може. І вона готує те, що здається майбутнім наступом в майбутньому”, – сказав він.

У той час як європейські країни намагаються замінити допомогу США, Ґаді сказав, що “немає заміни” тій підтримці, яку може надати Вашингтон.

“Цього року Україна дійсно потребує підтримки США. Є певні системи озброєння, певна логістична підтримка, яку європейські країни просто не можуть надати Україні”, – сказав він, маючи на увазі, зокрема, системи протиповітряної оборони.

Також у неділю Зеленський попередив, що “в найближчі тижні Росія буде все більш і більш наполегливо втягувати тему ядерної зброї в дебати, погрожувати, грати з цим питанням”.

В окремому пості на X він подякував послам UNITED24 за те, що вони “продовжують привертати увагу США до боротьби українського народу за свободу і незалежність”.