Україна продовжила заборону на імпорт російських товарів до кінця 2025 року

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження заборони на ввезення товарів із Російської Федерації до 31 грудня 2025 року.

Про це повідомило Міністерство економіки України після засідання уряду 13 грудня 2024 року.

Заборона на імпорт російської продукції діє на підставі постанови Кабміну №1147 від 30 грудня 2015 року, яка періодично оновлювалась. Крім того, 10 грудня 2024 року уряд продовжив ще на рік дію постанови №1146, що визначає ставки ввізного мита на російські товари.

Повне ембарго на товари з РФ було запроваджене урядом 9 квітня 2022 року постановою №426. Торгівля між Україною та Росією повністю припинена.

Торговий представник України, заступник міністра економіки Тарас Качка зазначив, що збереження економічних обмежень важливе з огляду на багаторічний тиск Росії на Україну до початку повномасштабного вторгнення.

“Ми повинні продовжувати чинити економічний тиск на Росію, щоб зменшити надходження коштів у її бюджет, які вона використовує для війни,” — підкреслив Качка.

Він також висловив сподівання, що західні партнери України й надалі підтримуватимуть політику відмови від російських товарів.