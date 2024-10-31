Україна представила дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану

Міністерство розвитку громад та територій презентувало дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Покроковий план часткового відкриття повітряного простору представив на конференції у Варшаві заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач. Представники бізнесу та влади обговорювали оцінки ризиків для цивільної авіації, особливості забезпечення безпеки аеронавігації, готовність аеропортів України до відновлення роботи та механізми координації цивільної та військової авіації.

Міністерство не повідомило, які аеропорти відкриються згідно з планом. У листопаді 2023 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів для цивільних польотів до завершення війни. Проте для цього треба умови: значне посилення протиповітряної оборони та захист українського неба.

Згодом у березні 2024 року тодішній міністр з розвитку громад Олександр Кубраков повідомив, що Україна офіційно розпочала переговори з регуляторами США та ЄС щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбувалися з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

У розробці дорожньої карти, окрім Міністерства розвитку громад, взяли участь Посольство США в Україні, Державіаслужба, Державне підприємство обслуговування повітряного руху, Командування Повітряних Сил та керівники українських міжнародних аеропортів, зокрема “Бориспіль” та Львів.

До дискусії щодо відкриття повітряного простору також долучилися міжнародні авіакомпанії, зокрема LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air та інші.