Україна повністю відмовилася від постачання з російських запчастин до атомних реакторів

Україна повністю відмовилася від російських запчастин до атомних реакторів.

Про це в етері телемарафону повідомив президент ДП НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

Він зазначив, що Україна замінила російські запчастини, деталями власного виробництва або випущені у країнах-партнерах, зокрема йдеться про вкладиші для реакторів ВВЕР-440, які раніше виробляли тільки в Росії.

“Разом із нашим американським партнером Westinghouse ми порушили монополію Росії на виробництво палива для таких реакторів, але, крім цього, потрібні ще й вкладиші. І тепер ми їх можемо виробляти”, – сказав Котін.

Крім того, за його словами, Україна стоїть на шляху розвитку технології малих модульних реакторів (ММР), і це пов’язано з концепцією створення українського хабу ядерних технологій.

“Ми уважно відстежуємо технології ММР усіх провідних компаній, з багатьма є меморандуми і ми плануємо підписувати угоди щодо будівництва в Україні заводів із виробництва компонентів для таких реакторів”, – сказав очільник Енергоатому.

За словами Котіна, ММР – це перспективний напрям і згодом хаб ядерних технологій, який “постачатиме і потужності, і електроенергію, і обладнання, і компоненти для ММР іншим країнам”.