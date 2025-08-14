Україна повернула з полону 84 людини, дехто був у неволі з 2014 року

В Україну з полону РФ повернулися 84 українців, серед них — військові та цивільні, зокрема й ті, хто перебував у неволі з 2014 року.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених — 33 військовослужбовці та 51 цивільна особа. Особливістю цього обміну є визволення українців, яких затримали на тимчасово окупованих територіях ще до початку повномасштабної війни та засудили на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у полоні 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році.

Також додому повернулися українці, яких незаконно утримували з 2016 по 2021 роки. Серед них — три жінки з Донецької та Луганської областей, зокрема вчителька початкової школи, яку позбавили волі у 2019 році.

Є серед звільнених і 27-річний чоловік, якого схопили ще в 18-річному віці у 2016 році.

До України повернулися й військові: захисники з гарнізону Маріуполя, бійці Військово-Морських сил та Держприкордонслужби. Серед них — 10 офіцерів.

Більшість звільнених мають проблеми зі здоров’ям і інвалідність. Наймолодшому — 26 років, найстаршому — 74, з яких останні сім років він провів у російській в’язниці.