Суспільство

Україна повернула тіла ще 51 загиблого воїна

15 Вересня 2023 15:48
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війна

Українській стороні вдалося репатріювати на підконтрольну українському уряду територію тіла 51-го загиблого оборонця.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повідомляється, що передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.

Вказано, що загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських захисників.


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