Політика

Член наглядової ради Укренерго заявили про відставку через звільнення Кудрицького
3 Вересня 2024 15:28
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Укренерго
"Укренерго" / Фото: УНІАН

Голова наглядової ради НЕК “Укренерго” Данієль Доббені та член ради Педер Андреасон подали письмові документи про дострокове припинення своїх повноважень після звільнення голови правління Укренерго Володимира Кудрицького. Вони вважають зняття з посади Кудрицького політичного вмотивованим.

Про це йдеться в їхній заяві, яку опублікувало “Укренерго”.

“Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника Укренерго є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав”, – йдеться у заяві.

Іноземні члени наглядової ради також у своєму зверненні кажуть, що з перших днів їхньої роботи в Укренерго “відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в Правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви”. Крім того, за словами Данієля Доббені та Педера Андреасона, вони обидва регулярно отримували звіти від менеджменту Укренерго про негативний вплив на репутацію компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів.

Водночас Данієль Доббені та член ради Педер Андреасон зазначили, що правління та весь колектив Укренерго під час повномасштабної війни продемонстрували безпрецедентну мужність та професіоналізм:

“Результати роботи Укренерго за ці 2,5 роки свідчать про це як найкраще. Укренерго успішно виконала свої основні стратегічні цілі попри російське вторгнення”, – додано в дописі.


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