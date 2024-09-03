Політика

США близькі до угоди про постачання Україні далекобійних крилатих ракет, – Reuters 
3 Вересня 2024 14:43
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зброя, сша
Крилата ракета AGM-158 JASSM армії США / Фото: US Air Force

США близькі до постачання Україні своїх далекобійних ракет AGM-158 JASSM. Введення ракет AGM-158 до пакета озброєнь очікується цієї осені, хоча остаточного рішення поки що не ухвалено.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на своє анонімне джерело.

Ці ракети можуть запускатися з точок поруч із північним кордоном України, що дасть змогу завдавати ударів по військових об’єктах у таких містах, як Воронеж і Брянськ. У південній частині фронту вони могли б вражати аеродроми або військово-морські об’єкти в Криму. Своєю дальністю в 370 км вони покривають більш ніж 30 російських аеродромів.

JASSM наразі інтегровані тільки в літаки американського виробництва на озброєнні України (F-16), але зусилля з адаптації ракети до радянських винищувачів, наявних в Україні, також ведуться.


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