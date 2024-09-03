Суспільство

У Києві та ряді областей почалися екстрені відключення світла
3 Вересня 2024 18:56
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Енергетики запровадили екстрені відключення електроенергії в Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомила енергокомпанія ДТЕК.

Як передавало Міністерство енергетики, загалом в Україні 3 вересня протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів. Це повʼязано зі значними пошкодженнями, спричиненими масованими атаками з боку РФ.

Як додали в Укренерго, аварійні відключення також застосовані у  Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Вінницькій областях.


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