У Києві та ряді областей почалися екстрені відключення світла

Енергетики запровадили екстрені відключення електроенергії в Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомила енергокомпанія ДТЕК.

Як передавало Міністерство енергетики, загалом в Україні 3 вересня протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів. Це повʼязано зі значними пошкодженнями, спричиненими масованими атаками з боку РФ.

Як додали в Укренерго, аварійні відключення також застосовані у Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Вінницькій областях.