У Харкові помер фельдшер “швидкої”, який потрапив під повторний російський обстріл

Фельдшер екстреної меддопомоги та пʼятикурсник медуніверситету Євген Юрко, який 1 вересня потрапив під повторний російський обстріл, помер у лікарні.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Стан його був важкий. Лікарі робили все, що могли, але… Співчуваю усім рідним та близьким хлопця. Вірю, що наш ворог відповість за це перерване життя, як і за тисячі життів інших безневинно вбитих українців”, – сказав мер міста.

Усього внаслідок ударів по місту 1 вересня 50 людей зазнали поранень, серед них семеро дітей, двоє медиків і двоє рятувальників.