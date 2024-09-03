Суспільство

СБУ не перевіряла Гладкого перед його призначенням у Сили безпілотних систем, – ЗМІ
3 Вересня 2024 18:24
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армія, кадри
Роман Гладкий / Фото: ВМС ЗСУ

СБУ не проводила перевірку Романа Гладкого та не отримувала відповідних запитів перед тим, як його призначили начальником штабу Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про це hromadske у коментарі розповіла пресслужба СБУ.

Там пояснили, що, згідно з чинним законодавством, начальника штабу Командування Сил безпілотних систем призначають наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача ЗСУ.

“Ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних Сил України”, – зазначили у Службі. 

Так, СБУ не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем.


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