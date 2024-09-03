Політика

Зеленський закликав Трюдо посилити адвокацію серед партнерів щодо далекобійності
3 Вересня 2024 19:08
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зеленський, канада
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє Офіс президента.

“Глава держави поінформував про рятувальну операцію, яка триває на місці влучання російських ракет у Полтаві. Джастін Трюдо висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові”, – йдеться у повідомленні.

Співрозмовники також обговорили продовження оборонної співпраці між Україною та Канадою. Зеленський передав поточні потреби Сил оборони, серед яких системи ППО та броньована техніка.

Також під час розмови порушили теми співпраці в межах коаліції дронів та реалізації двосторонньої безпекової угоди, яку лідери підписали 24 лютого цього року.

Володимир Зеленський закликав Джастіна Трюдо посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об’єктах на території Росії.


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