Політика

Італія виготовить новий комплекс SAMP/T для України
3 Вересня 2024 17:48
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італія, ппо
Пускова установка зенітного комплексу SAMP/T / Фото з відкритих джерел

Італія виготовить для України нову батарею зенітного комплексу SAMP/T замість передачі готової системи зі своїх запасів.

Про це повідомив міністр оборони Гвідо Крозетто в Празі під час Форуму глобальної безпеки GLOBSEC, передає Мілітарний.

“Італія має поставити в Україну систему протиповітряної оборони, але італійська компанія, яка її збиратиме, була закрита в серпні через свята, в суботу, неділю та ввечері не працює”, – заявив глава відомства на конференції.

Він зазначив, що італійський оборонно-промисловий комплекс не пристосований до умов військового часу. Крозетто наголосив, що “це потрібно швидко змінити, і Європа це також зрозуміла”.

Італійський SAMP/T – стратегічно важливий засіб для України, адже є одним із небагатьох зенітних комплексів, що здатен перехоплювати балістичні ракети малої дальності. Він здатен знищувати аеродинамічні цілі на відстані 100+ км та балістику в радіусі 25 км.


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