Суспільство

Україна повернула додому ще 9 дітей

8 Вересня 2023 11:59
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діти, полон

Україні вдалося повернути ще 9 українських дітей, яких незаконно утримували росіяни, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. 

«Історії цих дітей вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування», — наголосив Лубінець.

Зокрема, двоє дітей довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях і тепер, їх вдалося повернути батькам. Окрім того, до України повернули хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. 

«Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні», — додав омбудсман. 

З безпекових міркувань Лубінець не можемо розголошувати деталі повернення.


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