Україна повернула додому ще 9 дітей

Україні вдалося повернути ще 9 українських дітей, яких незаконно утримували росіяни, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

«Історії цих дітей вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування», — наголосив Лубінець.

Зокрема, двоє дітей довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях і тепер, їх вдалося повернути батькам. Окрім того, до України повернули хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували.

«Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні», — додав омбудсман.

З безпекових міркувань Лубінець не можемо розголошувати деталі повернення.