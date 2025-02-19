Україна повернула додому ще 15 дітей, викрадених окупантами: Єрмак розповів деталі

Сьогодні, 19 лютого, стало відомо про успішне повернення 15 українських дітей у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Серед повернених – багатодітна родина, яка зазнавала тиску через відмову матері отримати російські документи. Окупанти змушували її дітей відвідувати пропагандистські навчальні заклади та погрожували покаранням за відмову.

Також вдалося повернути трьох підлітків, яким окупанти вручили повістки до армії РФ. Один із них був викрадений з дому та змушений підписати контракт.

Окрім того, до України повернулися двоє малолітніх дітей, які після загибелі матері опинилися в російському притулку. Там їх ізолювали від рідних, змушували співати пропагандистські пісні та навчали військовій справі.

“Щиро дякуємо Save Ukraine за організацію рятувальної місії! Виконуємо завдання Президента – повернути всіх українських дітей додому”, – зазначив Єрмак.