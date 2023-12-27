Суспільство

Україна почала серійне виробництво дронів-камікадзе

27 Грудня 2023 19:41
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дрони

Україна із серпня 2023 року серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на “Шахед”.

Про це повідомив глава Мінстратегпрому Олександр Камишін на пресконференції

“Держава із 2016 року мала розробки, які чомусь не випускались. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів”.

Міністр підкреслив, що наразі оборонка спроможна випускати десятки таких дронів-камікадзе, а надалі буде нарощувати свої потужності.

Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.


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