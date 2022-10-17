Україна почала переводити військову логістику на натівську систему LOGFAS

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, Україна в рамках реформи системи оборонних закупівель переходить на автоматизовану систему логістики НАТО LOGFAS.

“Ми впроваджуємо натовську LOGFAS для забезпечення обліку та логістики. На моє рішення відбувається реформа системи оборонних закупівель за принципами НАТО”, – написав Резніков у Facebook.

Він зазначив, що Україна вже отримала понад 300 стандартів НАТО, завдяки яким і відбувається “масштабна трансформація сил оборони”. При цьому, за його словами, під час бойових дій українська армія доводить ефективне використання цього озброєння, а також “неухильне дотримання зобов’язань”.

“Україна вступила в НАТО де-факто – у мене багато аргументів. На тлі всього зазначеного стає все менше аргументів не надавати Україні літаків і танків. Впевнений, що ці доводи скоро закінчаться”, – підсумував він.