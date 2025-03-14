Україна почала формувати команду щодо заходів контролю за режимом припинення вогню

Україна почала формувати команду, яка займеться розробкою алгоритмів з контролю за можливим 30-денним припиненням вогню.

Про це розповів глава МЗС України Андрій Сибіга на прес-конференції, передає “РБК-Україна”.

“Ми вже зараз фактично приступили до формування національної команди, яка буде розробляти відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир’я. Це надзвичайно складний процес”, – заявив він.

Сибіга також нагадав про негативний досвід із порушеннями припинення вогню в рамках мінських домовленостей, які допускала Росія.

“Тому зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями. Маю на увазі, зокрема, майбутнє бачення щодо домовленості або плану дій для досягнення справедливого миру для України. Безумовно, параметрів та обсягу пакету гарантій безпеки для України”, – підсумував очільник МЗС.