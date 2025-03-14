Політика

Україна почала формувати команду щодо заходів контролю за режимом припинення вогню
14 Березня 2025 17:40
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / Фото: УНІАН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / Фото: УНІАН

Україна почала формувати команду, яка займеться розробкою алгоритмів з контролю за можливим 30-денним припиненням вогню.

Про це розповів глава МЗС України Андрій Сибіга на прес-конференції, передає “РБК-Україна”. 

“Ми вже зараз фактично приступили до формування національної команди, яка буде розробляти відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир’я. Це надзвичайно складний процес”, – заявив він. 

Сибіга також нагадав про негативний досвід із порушеннями припинення вогню в рамках мінських домовленостей, які допускала Росія.  

“Тому зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями. Маю на увазі, зокрема, майбутнє бачення щодо домовленості або плану дій для досягнення справедливого миру для України. Безумовно, параметрів та обсягу пакету гарантій безпеки для України”, – підсумував очільник МЗС.


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