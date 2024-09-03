Україна планує і надалі утримувати територію РФ, – Зеленський

Україна буде утримувати територію РФ, оскільки вона є частиною плану завершення війни. Про це в інтерв’ю NBC News заявив президент Володимир Зеленський.

“Наразі вона (територія) нам потрібна”, – сказав він в інтерв’ю NBC News. Проте, як зазначив президент: “Ми не хочемо переносити туди наш український спосіб життя”.

Зеленський також сказав, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити ще більше російської території: “Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Я думаю, що успіх це насамперед несподіванка”.

Зеленський заявив в інтерв’ю NBC News, що адміністрація Байдена не знала про цю операцію, і вона трималася в строгому секреті навіть всередині України.

“Так, ми нікого не інформували. І це не питання недовіри”, – сказав Зеленський.

Він також додав, що контрнаступ влітку минулого року провалився багато в чому через те, що його багато рекламували і говорили про нього, даючи росіянам час на підготовку.