Політика

Україна підписала безпекову угоду з Люксембургом
10 Липня 2024 17:14
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Україна та Люксембург у середу, 10 липня, підписали безпекову угоду на десять років.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Люксембург надав Україні військову допомогу на загальну суму 74,4 млн євро у 2022 році та 96 млн євро у 2023 році. На цей рік військова допомога запланована у розмірі 80 млн євро.

Зокрема, згідно з документом, Люксембург підтримуватиме Україну у впровадженні реформ на шляху до майбутнього членства в НАТО, а також продовжить надавати військову підтримку у сухопутній, повітряній та кіберелектромагнітній сферах.

Люксембург підтримуватиме Україну шляхом надання засобів для розвідки та спостереження (ISR), зокрема в космічній сфері, а також кіберелектромагнітних спроможностей. Країна продовжуватиме підтримувати зміцнення інформаційно-технологічної інфраструктури та спроможностей Сил безпеки та оборони України.

Також Люксембург продовжуватиме надавати довгострокову підтримку в оснащенні та навчанні, включаючи програми підготовки інструкторів, навчання Сил безпеки та оборони України необхідним можливостям.


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