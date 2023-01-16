Техно

Україна перетворила мобільні телефони росіян на свою потужну зброю

16 Січня 2023 12:41
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війна

Видання Business Insider в опублікованій напередодні статті знову повертається до удару ЗСУ по Макіївці, внаслідок якого загинули десятки (а за версією України – сотні) російських мобілізованих.

Але цього разу автори звертають увагу на аспект, який, на їхню думку, за всієї своєї важливості залишився в тіні.

Точні та смертоносні удари HIMARS показують, наскільки віртуозно українські сили навчилися використовувати мобільний зв’язок супротивника на свою користь, пише видання.

Варто було лише російським військовослужбовцям прибути на місце та включити мобільні телефони, як українська розвідка відразу підібрала сигнал і передала дані про локацію росіян по всьому ланцюжку командування, цитує Insider висновок міністерства оборони Росії.

Мобільні телефони в зоні бойових дій можуть бути смертельно небезпечні. З їхніх сигналів знімається практично будь-яка інформація щодо позиції військ і пересування противника.

ВСУ повною мірою освоїли цю сферу ведення війни і в багато разів перевершують здібності російської армії, яка демонструє свій некудишний кіберзахист, вважає видання.

Київ ще на початку війни зрозумів, які переваги дають армії покращені мобільні технології, і з перших днів оновлює свої мобільні додатки і розширює можливості, говорить у статті колишній виконавчий директор компанії Google Ерік Шмідт.


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