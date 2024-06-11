Україна перемогла Молдову в товариському матчі перед Євро-2024

Збірна України з футболу здобула перемогу над Молдовою в товариському матчі. Матч у Кишиневі завершився за рахунку 4:0 на користь гостей, повідомляє “Суспільне”.

До цього поєдинку українці п’ять разів зустрічалися з молдованами, і в трьох зустрічах здобували перемогу. А втім, у гостьових матчах команда України ще жодного разу не вигравала Молдову — 2:2 у контрольній грі в 1996 році та 0:0 у матчі відбору Чемпіонату світу-2014.

На чемпіонаті Європи команда Реброва стартує в понеділок, 17 червня, матчем із Румунією в Мюнхені.