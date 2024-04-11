Політика

Україна перебуває в найбільш уразливому становищі за два роки війни, – Bloomberg

11 Квітня 2024 21:24
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війна
Зенітники стежать за небом у напрямку Бахмута / Фото: Getty Images

Ракетні удари Росії по енергетичній системі України, бомбардування її другого за величиною міста і просування вздовж фронту посилюють побоювання, що війна в Україні близький до переломного моменту.

Про це пише Bloomberg.

Гостра нестача боєприпасів і живої сили на 1200-кілометровому фронті та прогалини в протиповітряній обороні вказують, що Україна перебуває в найуразливішому становищі за більш ніж два роки протистояння.

Наступні кілька місяців стануть для України найважчим випробуванням, оскільки населення дедалі більше знемагає від війни, особливо в місті Харкові на сході країни. 

Непередбачуваність нападів вселяє страх у мешканців міста, хоча більшість із них не вірять, що Кремль може взяти мегаполіс, населення якого до 2022 року становило 1,5 мільйона осіб.

Російським військам допомагає зростаючий приплив боєприпасів: цьогоріч Москва має отримати 6 мільйонів снарядів за рахунок нарощування виробництва і поставок з Північної Кореї та Ірану. Натомість Україна досі не отримала пакет військової допомоги від США на 60 млрд доларів.

За словами чиновників, без цих коштів Україна не матиме альтернативи в найважчий момент.

Інший чиновник на умовах анонімності зазначив, що США “не бачать жодних ознак неминучого прориву росіян”. Однак через складний моральний стан українців не можна виключати можливість розвалу армії.


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