Політика

Україна отримає від США другу систему Patriot 
12 Червня 2024 07:50
читать на русском →
Patriot, сша, україна
ЗРК Patriot / Getty Images

Президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американського ЗРК Patriot.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців американської адміністрації та військових.

“Рішення пана Байдена було прийнято минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні і внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США”.

Видання з посиланням на офіційні особи зазначає, що друга система Patriot прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.

За словами американських офіційних осіб, система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

“Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників зробити те ж саме”, – зазначає видання.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Червня 2024 07:08

Окупанти завдали по Києву комбінованого удару
11 Червня 2024 20:45

Україна очікує на дві-три системи Patriot, – Зеленський
11 Червня 2024 20:13

В ЗСУ презентували новий рід військ – Сили безпілотних систем
11 Червня 2024 19:07

Куп’янський мер-колаборант Мацегора помер у лікарні
11 Червня 2024 17:52

В Одесі біля ТЦК стався конфлікт між військовими та працівниками “швидкої”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки