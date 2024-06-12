Україна отримає від США другу систему Patriot 

Президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американського ЗРК Patriot.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців американської адміністрації та військових.

“Рішення пана Байдена було прийнято минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні і внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США”.

Видання з посиланням на офіційні особи зазначає, що друга система Patriot прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.

За словами американських офіційних осіб, система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

“Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників зробити те ж саме”, – зазначає видання.