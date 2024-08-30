Політика

Україна отримає від США 4000 “джавелінів” у рамках контракта з виробництвом Javelin 
30 Серпня 2024 11:49
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допомога, зброя, сша, україна
Javelin / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Армія США заключила з підприємством Javelin черговий контракт у розмірі 1,3 мільярда доларів на 2024 фінансовий рік на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання. 4000 “джавелінів” із зброї за контрактом отримає Україна.

Про це 29 серпня повідомила компанія Raytheon, яка спільно з Lockheed Martin виробляє “джавеліни”.

“З більш ніж 25 міжнародними клієнтами по всьому світу, контракт підтримує зростання глобального попиту Javelin, включаючи нового міжнародного клієнта в Косово. Контракт також включає понад 4000 Javelin для поповнення снарядів, які відправляються в Україну, — поінформувало підприємство.

Попередній контракт Сполучені Штати уклали з фірмою в травні 2023 року.

На сьогодні JJV виготовив понад 50 000 ракет Javelin і більш як 12 000 командних пускових установок багаторазового використання.

Javelin — це переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Перший серійний ПТРК третього покоління, обладнаний прицілом “вистрілив-забув”. Ракета має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона наближається до цілі. Перебуває на озброєнні армії США та низки інших країн.

Javelin був тією зброєю, яку союзники передавали Україні ще до повномасштабного вторгнення. Озброєння допомогло ЗСУ відбивати наступ у перші дні з 24 лютого 2022 року.


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