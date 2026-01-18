Трамп пропонує світовим лідерам місця у “Раді миру” за мільярд доларів

Президент США Дональд Трамп розіслав запрошення главам держав приєднатися до новоствореної Ради миру, постійне членство в якій, згідно з проєктом статуту, можна отримати в обмін на внесок у розмірі понад 1 млрд доларів, повідомляє The Atlantic.

Як випливає з документа, з яким ознайомилися журналісти, Дональд Трамп ініціював створення так званої Ради миру, яку він очолить особисто. Спочатку орган розглядався як частина ініціативи за підтримки ООН щодо відновлення та перехідного управління сектором Гази, однак положення статуту свідчать, що нова структура матиме значно ширший, глобальний мандат.

Згідно зі статутом, членів Ради миру запрошуватиме голова органу. Базовий термін членства становить три роки з можливістю продовження за рішенням Трампа. Водночас документ передбачає виняток для країн, які зроблять значний фінансовий внесок.

Зокрема, у статуті зазначено, що трирічний термін не застосовується до держав, які протягом першого року після набуття документом чинності внесуть до Ради миру понад 1 млрд доларів готівкових коштів. Такий внесок фактично гарантує довгострокове або постійне членство без необхідності подальшого поновлення мандата.

За стилем і формулюваннями розділ про членство нагадує правила вступу до закритого елітного клубу. Ініціатива вже викликала запитання щодо прозорості, правових підстав і ролі Ради миру у глобальній системі безпеки, зокрема у контексті взаємодії з ООН та її ключовими інституціями.