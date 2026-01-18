У медицині, а особливо в наркології, довіра — це найтвердіша валюта. Пацієнти та їхні родичі приходять до нас у найбільш вразливий момент свого життя. Вони розгублені, налякані та часто обпечені негативним досвідом попередніх лікувань.

Ми назвали нашу клініку «Довіра», тому що поставили перед собою амбітну мету: змінити ставлення одеситів до лікування залежностей. Ми доводимо, що наркологія може бути гуманною, комфортною і, головне, чесною.

Чому сотні родин обирають нас своїм партнером у боротьбі за тверезість?

Довіра до професіоналізму

Ми не віримо в «чарівні пігулки» та змови по фотографії. Ми віримо в науку.

Сучасний наркологічний центр «Довіра» — це територія доказової медицини.

Ліцензія та контроль. Наша діяльність повністю легальна та сертифікована. Ми дотримуємося протоколів МОЗ України та міжнародних стандартів.

Довіра до анонімності

Одеса — місто, де новини розлітаються миттєво. Ми розуміємо, що для бізнесмена, публічної особи чи просто сімейної людини розголос діагнозу «алкоголізм» неприпустимий.

У клініці «Довіра» ми звели конфіденційність в абсолют.

Лікарська таємниця. Інформація про пацієнта не виходить за межі лікарського кабінету. Жодних звітів на роботу, жодної постановки на державний облік.

Довіра до результату

Наша мета — не процес лікування, а його результат: тверезе, повноцінне життя пацієнта. Ми не кидаємо людину після того, як зняли похмілля.

Комплексне лікування від алкоголізму в «Довірі» — це шлях, який ми проходимо разом з вами:

Детоксикація: безпечне очищення організму. Відновлення: підтримка печінки, серця та психіки. Кодування: встановлення надійного бар’єру від зривів. Адаптація: допомога у поверненні в соціум.

Ми чесні у прогнозах. Ми не даємо порожніх обіцянок, але даємо реальні інструменти для того, щоб перемогти хворобу.

Довіра до людей

У стінах нашої клініки немає місця осуду чи зневазі. Ми знаємо, що залежність — це біда, яка може постукати в будь-який дім.

Кожен співробітник «Довіри», від головного лікаря до адміністратора, ставиться до пацієнта з повагою та емпатією. Ми створюємо атмосферу підтримки, в якій людині хочеться одужувати.

Медичний центр «Довіра» — це ваш надійний тил.

Якщо ви втомилися боротися самотужки, якщо ви шукаєте лікарів, яким можна довірити найдорожче — здоров’я близької людини, — ми чекаємо на вас.

FAQ: Запитання про нас

— Чи є у вас стаціонар?

Так, ми маємо у своєму розпорядженні комфортабельний стаціонар в Одесі, де створені умови для цілодобового спостереження та інтенсивної терапії.

— Як ви працюєте з родичами?

Алкоголізм — хвороба сімейна. Ми обов’язково консультуємо близьких пацієнта, розповідаємо, як позбутися співзалежності та як правильно підтримувати людину на шляху до тверезості.

— Чи можна викликати лікаря вночі?

Так, ми працюємо 24/7. Чергова бригада готова виїхати в будь-який район міста та передмістя протягом 30-40 хвилин після дзвінка.

ТОВ “Добро – Мед”. Ліцензія МОЗ України від 29.03.2024 р. Номер постанови 541.