Україна отримає від Швеції €26,4 млн на проєкти енергоефективності

Уряд Швеції ухвалив рішення щодо виділення Україні €26,4 млн на підтримку проєктів енергоефективності. Вони будуть спрямовані у вигляді грантової підтримки громадам

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Еспресо.

Щодо спрямування грошей до громад, це було рішення фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P), до якого спершу і надійшли кошти.

Йдеться про ті громади, які отримують кредитні гроші від європейських фінустанов, на реалізацію проєктів у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвиток міського електротранспорту, відновлювальної енергетики.

“За підтримки Фонду E5P в Україні вже було реалізовано десять великих інфраструктурних проєктів у сфері централізованого опалення та заходів з енергоефективності громадських будівель та енергозаощадження”, – йдеться у повідомленні.