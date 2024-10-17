Україна отримає від Норвегії шість F-16 – Умєров 

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував отримання Україною шести винищувачів F-16 від Норвегії найближчим часом.

Про це Умєров написав у Facebook після зустрічі з норвезьким візаві Бйорном Арільдом Грамом у межах засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі.

Під час переговорів Умєров і Грам обговорили поточну ситуацію на фронті та потреби Києва, зокрема у далекобійній зброї, а також досягли “конкретних домовленостей” щодо зміцнення протиповітряної оборони.

“Окремий фокус – авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F-16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом”, – додав глава Міноборони.